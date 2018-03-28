نشرة الرابعة .. محمد بن سلمان والنفط السعودي الجديد

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، هذا ووجه ولي العهد السعودي بالبدء بتنفيذ المشروع فورا على أن يُنجز في عام 2030 .

المشروع الأضخم في العالم يعمل على توليد مئتي غيغاواط، كما شملت مذكرة التفاهم تجهيز محطتين شمسيتين بحلول 2019 لتفي السعودية بالتزاماتها في تصدير الطاقة البديلة للعالم