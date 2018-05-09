تشغيل تاكسي الحرم بعد 6 أشهر

أعلن محافظ هيئة النقل الدكتور رميح الرميح عن قرب إطلاق مشروع تاكسي الحرم الذي سيغطي حركة الحجاج والمعتمرين من المطارات الى الحرم كما سيوفر خدمات التنقل داخل الأماكن المقدسة

المشروع الذي سيرى النور بعد ستة أشهر سيعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية ويحتوي على شاشة في مقصورة الركاب يتم ربطها بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة ونظام ملاحي وبيانات عن السائق.. إضافة إلى محتوى تعريفي عن المملكة متعدد اللغات، وجهاز دفع إلكتروني وطابعة فواتير وبيانات عن المركبة..

