وزارة العدل السعودية: عدد المحاميات تضاعف بنسبة 240%

كشفت وزارة ُالعدل السعودية عن ارتفاع نسبة الرُخَص الممنوحةِ للمحاميات خلال السنوات الثلاث الماضية الى مئتين واربعين في المئة .. مقارنة ً بالثلاثِ التي قبلهَا

حيث سَجلت أعداد المحاميات ارتفاعاً مُطرِداً منذ بَدء وزارة العدل في الترخيص لهن في العام الفٍ واربعِمئةٍ واربعةٍ وثلاثين هجرية 1434هـ، حتى وصل عدد المحاميات السعوديات إلى مئتينِ وثمانينَ محامية منذ بَدء وزارةِ العدل الترخيص لهن. فيما يتصدر العامُ الجاري قائمةَ الأكثر ِ تسجيلاً للمحاميات المُرخّصات بخمسٍ وتسعينَ محامية تم منحُهن الرخص.

