هيئة الاتصالات: استهلاك الإنترنت في 2018 بلغ 15 مليون تيرابايت

هذا واكدت هيئة الاتصالات السعودية أن سرعة التحميل للانترنت داخل البلاد أكبر من المعدل العالمي الذي يبلغ خمسة وعشرين فاصل سبعة وعشرين ميغابت في الثانية... دعونا نتعرف على السرعة المعلنة من قبل الهيئة

الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية:

49.7 مليون اشتراك

انتشار الخدمات الصوتية في السعودية:

127% على مستوى السكان

متوسط سرعة التحميل في السعودية للإنترنت المتنقل:

31.06 ميغابيت في الثانية

استهلاك البيانات مع نهاية 2018 للاتصالات المتنقلة والثابتة:

15 مليون تيرابايت

استهلاك بيانات الإنترنت عبر الاتصالات الثابتة:

54%

استهلاك بيانات الانترنت عبر الاتصالات المتنقلة:

46%

