عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية نشرة الرابعة

نشرة الرابعة | هذا ما أنجز في طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة

رابط مختصر

بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي في مكة المكرمة نحو ٤٥%، وذلك بعد عمل متواصل منذ إنطلاقه قبل أربع سنوات

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر