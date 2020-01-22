نشرة الرابعة | هذا ما أنجز في طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة آخر تحديث: الأربعاء 26 جمادي الأول 1441 هـ - 22 يناير 2020 KSA 18:54 - GMT 15:54 تارخ النشر: الأربعاء 26 جمادي الأول 1441 هـ - 22 يناير 2020 KSA 18:54 - GMT 15:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | هذا ما أنجز في طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة PDF اطبع حجم الخط بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي في مكة المكرمة نحو ٤٥%، وذلك بعد عمل متواصل منذ إنطلاقه قبل أربع سنوات