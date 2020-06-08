نشرة الرابعة | إشادة دولية.. السعودية تستخدم تقدمها التقني لمواجهة كورونا آخر تحديث: الاثنين 16 شوال 1441 هـ - 08 يونيو 2020 KSA 19:31 - GMT 16:31 تارخ النشر: الاثنين 16 شوال 1441 هـ - 08 يونيو 2020 KSA 19:30 - GMT 16:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | إشادة دولية.. السعودية تستخدم تقدمها التقني لمواجهة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | عودة جزئية للحياة في فنادق مكة 16:30 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | من سيارتك.. فحص كورونا مجاني في الرياض 00:11 GMT