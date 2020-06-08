نشرة الرابعة | من سيارتك.. فحص كورونا مجاني في الرياض آخر تحديث: الثلاثاء 17 شوال 1441 هـ - 09 يونيو 2020 KSA 03:11 - GMT 00:11 تارخ النشر: الاثنين 16 شوال 1441 هـ - 08 يونيو 2020 KSA 19:31 - GMT 16:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | من سيارتك.. فحص كورونا مجاني في الرياض PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | إشادة دولية.. السعودية تستخدم تقدمها التقني لمواجهة كورونا 16:31 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | تعويض الموظفين السعوديين المتضررين من أزمة كورونا مستمر 16:33 GMT