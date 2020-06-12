نشرة الرابعة | شاهد.. خدمات جديدة في مطار الرياض للمسافرين خلال أزمة كورونا آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:17 - GMT 00:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | شاهد.. خدمات جديدة في مطار الرياض للمسافرين خلال أزمة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | ارتفاع نسبة السعوديين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2020 00:22 GMT إقرأ أيضاً هيئة تقويم التعليم السعودية تكشف نتائج الاختبارات عن بعد لـ 203 آلاف طالب 00:21 GMT