نشرة الرابعة | كيف أثرت أزمة كورونا على إنتاج الفنانين التشكيليين آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 02:59 - GMT 23:59 تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 02:59 - GMT 23:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | كيف أثرت أزمة كورونا على إنتاج الفنانين التشكيليين PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | تعويض الموظفين السعوديين المتضررين من أزمة كورونا مستمر 16:33 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | ملازمة تحقيق تروي تجربة تأهيلها للعمل في النيابة العامة السعودية 00:15 GMT