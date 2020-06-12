نشرة الرابعة | مصنع جديد ينتج أكثر من 600 ألف كمامة يوميا في السعودية آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:16 - GMT 00:16 تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:15 - GMT 00:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | مصنع جديد ينتج أكثر من 600 ألف كمامة يوميا في السعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | ملازمة تحقيق تروي تجربة تأهيلها للعمل في النيابة العامة السعودية 00:15 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | ارتفاع نسبة السعوديين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2020 00:22 GMT