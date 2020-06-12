نشرة الرابعة | ملازمة تحقيق تروي تجربة تأهيلها للعمل في النيابة العامة السعودية آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:15 - GMT 00:15 تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:14 - GMT 00:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | ملازمة تحقيق تروي تجربة تأهيلها للعمل في النيابة العامة السعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | كيف أثرت أزمة كورونا على إنتاج الفنانين التشكيليين 23:59 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | مصنع جديد ينتج أكثر من 600 ألف كمامة يوميا في السعودية 00:16 GMT