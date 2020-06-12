هيئة تقويم التعليم السعودية تكشف نتائج الاختبارات عن بعد لـ 203 آلاف طالب آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:21 - GMT 00:21 تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هيئة تقويم التعليم السعودية تكشف نتائج الاختبارات عن بعد لـ 203 آلاف طالب PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شاهد.. خدمات جديدة في مطار الرياض للمسافرين خلال أزمة كورونا 00:18 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | قضايا فساد بالمليارات تواجه وزير المالية الكويتي 22:48 GMT