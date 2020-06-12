هيئة تقويم التعليم السعودية تكشف نتائج الاختبارات عن بعد لـ 203 آلاف طالب آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:21 - GMT 00:21

تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1441 هـ - 12 يونيو 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18

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