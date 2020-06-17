نشرة الرابعة | بخروش بن علاس.. قصة محارب سعودي قاتل العثمانيين آخر تحديث: الأربعاء 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 01:51 - GMT 22:51 تارخ النشر: الأربعاء 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 01:51 - GMT 22:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | بخروش بن علاس.. قصة محارب سعودي قاتل العثمانيين PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | تقدم جديد للسعودية في التنافسية العالمية 22:50 GMT إقرأ أيضاً السعودية تعيد مقيمة عربية لعائلتها في جدة ضمن برنامج عودة مواطنيها من الخارج 20:52 GMT