نشرة الرابعة | تقدم جديد للسعودية في التنافسية العالمية آخر تحديث: الأربعاء 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 01:50 - GMT 22:50 تارخ النشر: الأربعاء 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 01:50 - GMT 22:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | تقدم جديد للسعودية في التنافسية العالمية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | قضايا فساد بالمليارات تواجه وزير المالية الكويتي 22:48 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | بخروش بن علاس.. قصة محارب سعودي قاتل العثمانيين 22:51 GMT