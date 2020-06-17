نشرة الرابعة | قضايا فساد بالمليارات تواجه وزير المالية الكويتي آخر تحديث: الأربعاء 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 01:48 - GMT 22:48 تارخ النشر: الأربعاء 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 KSA 01:47 - GMT 22:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | قضايا فساد بالمليارات تواجه وزير المالية الكويتي PDF اطبع إقرأ أيضاً هيئة تقويم التعليم السعودية تكشف نتائج الاختبارات عن بعد لـ 203 آلاف طالب 00:21 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | تقدم جديد للسعودية في التنافسية العالمية 22:50 GMT