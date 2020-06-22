السعودية تعيد مقيمة عربية لعائلتها في جدة ضمن برنامج عودة مواطنيها من الخارج آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 23:52 - GMT 20:52

تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 23:12 - GMT 20:12

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