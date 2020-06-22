السعودية تعيد مقيمة عربية لعائلتها في جدة ضمن برنامج عودة مواطنيها من الخارج آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 23:52 - GMT 20:52 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 23:12 - GMT 20:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السعودية تعيد مقيمة عربية لعائلتها في جدة ضمن برنامج عودة مواطنيها من الخارج PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | بخروش بن علاس.. قصة محارب سعودي قاتل العثمانيين 22:51 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شاهد عودة الأنشطة التجارية في السعودية للعمل بعد إغلاق "كورونا" 20:53 GMT