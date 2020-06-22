شاهد.. التسريب الكامل للمكالمة المسجلة بين حاكم المطيري ومعمر القذافي آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 10:37 - GMT 07:37 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 09:39 - GMT 06:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد.. التسريب الكامل للمكالمة المسجلة بين حاكم المطيري ومعمر القذافي PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شاهد عودة الأنشطة التجارية في السعودية للعمل بعد إغلاق "كورونا" 20:53 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | تسجيلات مسربة تكشف عن خطط حاكم المطيري لخلق "فوضى خلاقة" في دول خليجية 07:54 GMT