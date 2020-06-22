كيف استطاعت السعودية تجاوز أزمة إمدادات الغذاء عالميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:10 - GMT 15:10 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:09 - GMT 15:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف استطاعت السعودية تجاوز أزمة إمدادات الغذاء عالميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الجيل الخامس للإتصالات يغطي 40% من 5 مدن سعودية بنهاية 2020 15:12 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | السعودية .. أسهم خاصة بالمشتقات المالية نهاية أغسطس 01:33 GMT