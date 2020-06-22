نشرة الرابعة | الجيل الخامس للإتصالات يغطي 40% من 5 مدن سعودية بنهاية 2020 آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:08 - GMT 15:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | الجيل الخامس للإتصالات يغطي 40% من 5 مدن سعودية بنهاية 2020 PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شاهد الإجراءات الجديدة لصالات السينما في السعودية 15:08 GMT إقرأ أيضاً كيف استطاعت السعودية تجاوز أزمة إمدادات الغذاء عالميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ 15:10 GMT