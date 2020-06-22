نشرة الرابعة | السعودية تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:13 - GMT 15:13 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:05 - GMT 15:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | السعودية تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | السعودية تبدأ تسليم الدفعة الأولى من تعويضات أهالي منطقة مشروع نيوم 15:07 GMT