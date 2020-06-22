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نشرة الرابعة | السعودية تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية

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إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | السعودية تبدأ تسليم الدفعة الأولى من تعويضات أهالي منطقة مشروع نيوم نشرة الرابعة | السعودية تبدأ تسليم الدفعة الأولى من تعويضات أهالي منطقة مشروع نيوم 15:07 GMT

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