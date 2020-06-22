نشرة الرابعة | السعودية تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:13 - GMT 15:13

تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 18:05 - GMT 15:05

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