نشرة الرابعة | تسجيلات مسربة تكشف عن خطط حاكم المطيري لخلق "فوضى خلاقة" في دول خليجية آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 10:54 - GMT 07:54 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 10:38 - GMT 07:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | تسجيلات مسربة تكشف عن خطط حاكم المطيري لخلق "فوضى خلاقة" في دول خليجية PDF اطبع إقرأ أيضاً شاهد.. التسريب الكامل للمكالمة المسجلة بين حاكم المطيري ومعمر القذافي 07:37 GMT