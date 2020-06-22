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نشرة الرابعة | تسجيلات مسربة تكشف عن خطط حاكم المطيري لخلق "فوضى خلاقة" في دول خليجية

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إقرأ أيضاً شاهد.. التسريب الكامل للمكالمة المسجلة بين حاكم المطيري ومعمر القذافي شاهد.. التسريب الكامل للمكالمة المسجلة بين حاكم المطيري ومعمر القذافي 07:37 GMT

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