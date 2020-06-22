نشرة الرابعة | شاهد عودة الأنشطة التجارية في السعودية للعمل بعد إغلاق "كورونا" آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 23:53 - GMT 20:53 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 23:52 - GMT 20:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | شاهد عودة الأنشطة التجارية في السعودية للعمل بعد إغلاق "كورونا" PDF اطبع إقرأ أيضاً السعودية تعيد مقيمة عربية لعائلتها في جدة ضمن برنامج عودة مواطنيها من الخارج 20:52 GMT إقرأ أيضاً شاهد.. التسريب الكامل للمكالمة المسجلة بين حاكم المطيري ومعمر القذافي 07:37 GMT