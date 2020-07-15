نشرة الرابعة | السعودية .. أسهم خاصة بالمشتقات المالية نهاية أغسطس آخر تحديث: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 04:33 - GMT 01:33 تارخ النشر: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 04:23 - GMT 01:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | السعودية .. أسهم خاصة بالمشتقات المالية نهاية أغسطس PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف استطاعت السعودية تجاوز أزمة إمدادات الغذاء عالميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ 15:10 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الكاظمي إلى السعودية.. وتسجيلات القذافي تصحب الدويلة للنيابة 02:39 GMT