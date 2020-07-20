نشرة الرابعة | السعودية تكشف عن خطة الحج الأمنية.. وعملية جراحية ناجحة لأمير الكويت آخر تحديث: الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 KSA 07:39 - GMT 04:39 تارخ النشر: الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 KSA 06:41 - GMT 03:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | السعودية تكشف عن خطة الحج الأمنية.. وعملية جراحية ناجحة لأمير الكويت PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الكاظمي إلى السعودية.. وتسجيلات القذافي تصحب الدويلة للنيابة 02:39 GMT