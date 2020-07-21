نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية - عراقية مشتركة.. والبحرين تقر لجنة لمكافحة الإرهاب آخر تحديث: الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441 هـ - 21 يوليو 2020 KSA 02:11 - GMT 23:11 تارخ النشر: الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441 هـ - 21 يوليو 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية - عراقية مشتركة.. والبحرين تقر لجنة لمكافحة الإرهاب PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الملك سلمان يجري عملية منظار ناجحة.. وعودة فتح المنافذ البرية السعودي 17:30 GMT