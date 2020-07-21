عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية نشرة الرابعة

نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية - عراقية مشتركة.. والبحرين تقر لجنة لمكافحة الإرهاب

رابط مختصر
إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الملك سلمان يجري عملية منظار ناجحة.. وعودة فتح المنافذ البرية السعودي نشرة الرابعة | الملك سلمان يجري عملية منظار ناجحة.. وعودة فتح المنافذ البرية السعودي 17:30 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر