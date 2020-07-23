نشرة الرابعة | الملك سلمان يجري عملية منظار ناجحة.. وعودة فتح المنافذ البرية السعودي آخر تحديث: الخميس 2 ذو الحجة 1441 هـ - 23 يوليو 2020 KSA 20:30 - GMT 17:30 تارخ النشر: الخميس 2 ذو الحجة 1441 هـ - 23 يوليو 2020 KSA 18:42 - GMT 15:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | الملك سلمان يجري عملية منظار ناجحة.. وعودة فتح المنافذ البرية السعودي PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية - عراقية مشتركة.. والبحرين تقر لجنة لمكافحة الإرهاب 23:11 GMT إقرأ أيضاً السفير السعودي الأسبق: عون وباسيل سبب هيمنة حزب الله على لبنان 08:18 GMT