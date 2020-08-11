السفير السعودي الأسبق: عون وباسيل سبب هيمنة حزب الله على لبنان آخر تحديث: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 11:18 - GMT 08:18 تارخ النشر: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 06:25 - GMT 03:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السفير السعودي الأسبق: عون وباسيل سبب هيمنة حزب الله على لبنان PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الملك سلمان يجري عملية منظار ناجحة.. وعودة فتح المنافذ البرية السعودي 17:30 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | وزير وسفير سعودي سابق: رئاسة عون طريق حزب الله لتدمير لبنان 14:51 GMT