نشرة الرابعة | وزير وسفير سعودي سابق: رئاسة عون طريق حزب الله لتدمير لبنان آخر تحديث: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 17:51 - GMT 14:51 تارخ النشر: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 17:48 - GMT 14:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | وزير وسفير سعودي سابق: رئاسة عون طريق حزب الله لتدمير لبنان PDF اطبع إقرأ أيضاً السفير السعودي الأسبق: عون وباسيل سبب هيمنة حزب الله على لبنان 08:18 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | للمهتمين بالأمن السيبراني.. انطلاق التسجيل في معسكر طويق بنسخته الثاني 17:27 GMT