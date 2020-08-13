نشرة الرابعة | قطر ترضخ لإعلام تركيا وتعلن: لا نؤيد حظر أسلحة إيران آخر تحديث: الخميس 23 ذو الحجة 1441 هـ - 13 أغسطس 2020 KSA 20:29 - GMT 17:29 تارخ النشر: الخميس 23 ذو الحجة 1441 هـ - 13 أغسطس 2020 KSA 20:27 - GMT 17:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | قطر ترضخ لإعلام تركيا وتعلن: لا نؤيد حظر أسلحة إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | للمهتمين بالأمن السيبراني.. انطلاق التسجيل في معسكر طويق بنسخته الثاني 17:27 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | وزارة التعليم السعودية: لا علاقة لنا برسوم المدارس الخاصة 14:44 GMT