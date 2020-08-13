نشرة الرابعة | للمهتمين بالأمن السيبراني.. انطلاق التسجيل في معسكر طويق بنسخته الثاني آخر تحديث: الخميس 23 ذو الحجة 1441 هـ - 13 أغسطس 2020 KSA 20:27 - GMT 17:27 تارخ النشر: الخميس 23 ذو الحجة 1441 هـ - 13 أغسطس 2020 KSA 20:24 - GMT 17:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | للمهتمين بالأمن السيبراني.. انطلاق التسجيل في معسكر طويق بنسخته الثاني PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | وزير وسفير سعودي سابق: رئاسة عون طريق حزب الله لتدمير لبنان 14:51 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | قطر ترضخ لإعلام تركيا وتعلن: لا نؤيد حظر أسلحة إيران 17:29 GMT