نشرة الرابعة | لأول مرة في عسير.. انطلاق سينما الشارع على مدى شهر آخر تحديث: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 18:23 - GMT 15:23 تارخ النشر: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 18:09 - GMT 15:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | لأول مرة في عسير.. انطلاق سينما الشارع على مدى شهر PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | هل تمتد الدراسة عن بعد لبقية العام في السعودية؟ 14:50 GMT إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | مدارس خاصة في السعودية تخفض رسومها في فترة الدراسة عن بعد 15:12 GMT