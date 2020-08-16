نشرة الرابعة | هل تمتد الدراسة عن بعد لبقية العام في السعودية؟ آخر تحديث: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 17:50 - GMT 14:50

تارخ النشر: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 17:49 - GMT 14:49

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