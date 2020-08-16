نشرة الرابعة | وزارة التعليم السعودية: لا علاقة لنا برسوم المدارس الخاصة آخر تحديث: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 17:44 - GMT 14:44 تارخ النشر: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 17:43 - GMT 14:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | وزارة التعليم السعودية: لا علاقة لنا برسوم المدارس الخاصة PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | قطر ترضخ لإعلام تركيا وتعلن: لا نؤيد حظر أسلحة إيران 17:29 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | هل تمتد الدراسة عن بعد لبقية العام في السعودية؟ 14:50 GMT