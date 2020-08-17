نشرة_الرابعة | العربية ترصد قصصا إنسانية لكوادر الصحة السعودية في مواجهة كورونا آخر تحديث: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:13 - GMT 15:13 تارخ النشر: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:13 - GMT 15:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة_الرابعة | العربية ترصد قصصا إنسانية لكوادر الصحة السعودية في مواجهة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | مدارس خاصة في السعودية تخفض رسومها في فترة الدراسة عن بعد 15:12 GMT إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | وزارة التجارة لـ العربية : التستر التجاري جريمة وليست مخالفة 15:14 GMT