نشرة_الرابعة | كاتب سعودي: الغاضبون من اتفاق الإمارات وإسرائيل هم الفاسدون في السلطة آخر تحديث: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:15 - GMT 15:15 تارخ النشر: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:14 - GMT 15:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة_الرابعة | كاتب سعودي: الغاضبون من اتفاق الإمارات وإسرائيل هم الفاسدون في السلطة PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | وزارة التجارة لـ العربية : التستر التجاري جريمة وليست مخالفة 15:14 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | مجلس الوزراء السعودي: نؤيد تكبيل أيدي إيران الإرهابية 15:51 GMT