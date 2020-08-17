نشرة_الرابعة | مدارس خاصة في السعودية تخفض رسومها في فترة الدراسة عن بعد آخر تحديث: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12 تارخ النشر: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة_الرابعة | مدارس خاصة في السعودية تخفض رسومها في فترة الدراسة عن بعد PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | لأول مرة في عسير.. انطلاق سينما الشارع على مدى شهر 15:23 GMT إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | العربية ترصد قصصا إنسانية لكوادر الصحة السعودية في مواجهة كورونا 15:13 GMT