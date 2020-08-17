نشرة_الرابعة | مدارس خاصة في السعودية تخفض رسومها في فترة الدراسة عن بعد آخر تحديث: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12

تارخ النشر: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12

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