نشرة الرابعة | مجلس الوزراء السعودي: نؤيد تكبيل أيدي إيران الإرهابية آخر تحديث: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 18:51 - GMT 15:51 تارخ النشر: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 18:50 - GMT 15:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | مجلس الوزراء السعودي: نؤيد تكبيل أيدي إيران الإرهابية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | كاتب سعودي: الغاضبون من اتفاق الإمارات وإسرائيل هم الفاسدون في السلطة 15:15 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | قطر تحاول شراء صمت عميل ألماني عن تمويلها لميليشيات حزب الله 00:51 GMT