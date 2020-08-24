نشرة الرابعة | السعودية الأولى عربيا في الأمن السيبراني آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 18:23 - GMT 15:23 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 18:22 - GMT 15:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | السعودية الأولى عربيا في الأمن السيبراني PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | هيومن رايتس ووتش: باسم كورونا.. قطر تجوع العمال 15:22 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | النيابة العامة: تطبيق العقوبات البديلة في السعودية 15:44 GMT