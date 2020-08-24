نشرة الرابعة | قطر تحاول شراء صمت عميل ألماني عن تمويلها لميليشيات حزب الله آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 03:51 - GMT 00:51 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 03:33 - GMT 00:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | قطر تحاول شراء صمت عميل ألماني عن تمويلها لميليشيات حزب الله PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | مجلس الوزراء السعودي: نؤيد تكبيل أيدي إيران الإرهابية 15:51 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | هيومن رايتس ووتش: باسم كورونا.. قطر تجوع العمال 15:22 GMT