نشرة الرابعة | هيومن رايتس ووتش: باسم كورونا.. قطر تجوع العمال آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 18:22 - GMT 15:22 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 18:21 - GMT 15:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | هيومن رايتس ووتش: باسم كورونا.. قطر تجوع العمال PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | قطر تحاول شراء صمت عميل ألماني عن تمويلها لميليشيات حزب الله 00:51 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | السعودية الأولى عربيا في الأمن السيبراني 15:23 GMT