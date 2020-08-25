نشرة الرابعة | النيابة العامة: تطبيق العقوبات البديلة في السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 18:44 - GMT 15:44 تارخ النشر: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | النيابة العامة: تطبيق العقوبات البديلة في السعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | السعودية الأولى عربيا في الأمن السيبراني 15:23 GMT إقرأ أيضاً النقل العام يعود في الكويت بنسبة 50 في المائة 15:10 GMT