نشرة الرابعة | جهات وجمعيات توفر أجهزة الكمبيوتر للطلاب بالسعودية آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 23:08 - GMT 20:08 تارخ النشر: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 23:07 - GMT 20:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | جهات وجمعيات توفر أجهزة الكمبيوتر للطلاب بالسعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | إنشاء متحف موسيقي خاص بالفنان السعودي الراحل طارق عبد الحكيم 20:07 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شاهد جمال المدرجات الخضراء في جبال فيفاء جنوب السعودية 17:17 GMT