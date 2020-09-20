نشرة الرابعة | شاهد جمال المدرجات الخضراء في جبال فيفاء جنوب السعودية آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 20:17 - GMT 17:17 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 20:16 - GMT 17:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | شاهد جمال المدرجات الخضراء في جبال فيفاء جنوب السعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | جهات وجمعيات توفر أجهزة الكمبيوتر للطلاب بالسعودية 20:08 GMT إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة: متجر أحذية صغير متنقل من شواطئ إيطاليا إلى سواحل البحر الأحمر 17:18 GMT