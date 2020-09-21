تشرة الرابعة | فريق تطوعي يرمم منازل "الأسر المتعففة" في الأحساء آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:23 - GMT 16:23 تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:23 - GMT 16:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تشرة الرابعة | فريق تطوعي يرمم منازل "الأسر المتعففة" في الأحساء PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة | عمر المنازل الأسطوانية في فيفاء يمتد إلى مئات السنين 16:22 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | إصدار قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل بالسعودية 15:15 GMT