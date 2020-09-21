نشرة_الرابعة | عمر المنازل الأسطوانية في فيفاء يمتد إلى مئات السنين آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:22 - GMT 16:22 تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:22 - GMT 16:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة_الرابعة | عمر المنازل الأسطوانية في فيفاء يمتد إلى مئات السنين PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة_الرابعة: متجر أحذية صغير متنقل من شواطئ إيطاليا إلى سواحل البحر الأحمر 17:18 GMT إقرأ أيضاً تشرة الرابعة | فريق تطوعي يرمم منازل "الأسر المتعففة" في الأحساء 16:23 GMT