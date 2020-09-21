نشرة_الرابعة | عمر المنازل الأسطوانية في فيفاء يمتد إلى مئات السنين آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:22 - GMT 16:22

تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:22 - GMT 16:22

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