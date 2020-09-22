نشرة الرابعة | إصدار قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل بالسعودية آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 18:15 - GMT 15:15 تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 18:09 - GMT 15:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | إصدار قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل بالسعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً تشرة الرابعة | فريق تطوعي يرمم منازل "الأسر المتعففة" في الأحساء 16:23 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شابان يحققان حلمهما ببناء كوخ خشبي أعلى شجرتهم القديمة 15:16 GMT