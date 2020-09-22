نشرة الرابعة | شابان يحققان حلمهما ببناء كوخ خشبي أعلى شجرتهم القديمة آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 18:16 - GMT 15:16 تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 18:16 - GMT 15:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | شابان يحققان حلمهما ببناء كوخ خشبي أعلى شجرتهم القديمة PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | إصدار قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل بالسعودية 15:15 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | العرضة السعودية.. أهزوجة النصر والوحدة 14:27 GMT