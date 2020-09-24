نشرة الرابعة | العرضة السعودية.. أهزوجة النصر والوحدة آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 17:27 - GMT 14:27 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 17:18 - GMT 14:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | العرضة السعودية.. أهزوجة النصر والوحدة PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | شابان يحققان حلمهما ببناء كوخ خشبي أعلى شجرتهم القديمة 15:16 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | معلم سعودي يدرس عن بعد بطريقة مختلفة 14:28 GMT