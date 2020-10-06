نشرة الرابعة | قرار بتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 17:37 - GMT 14:37 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 17:34 - GMT 14:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | قرار بتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة: مركز للفنون والتصميم بالعلا يقدم برامج مجانية لتدريب الحرفيين 23:40 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | حافلات معقمة وصالات انتظار مجهزة لاستقبال المعتمرين 14:39 GMT