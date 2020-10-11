نشرة الرابعة | الحوثي يفرض على أطفال اليمن الجوع بعد النزوح آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 18:46 - GMT 15:46 تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 18:19 - GMT 15:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة | الحوثي يفرض على أطفال اليمن الجوع بعد النزوح PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | حافلات معقمة وصالات انتظار مجهزة لاستقبال المعتمرين 14:39 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة| جزيرة سندالة في نيوم هي الوجهة الثانية للكروز السياحي بالبحر الأحمر 14:48 GMT